الإعلام البريطاني: الوحش الروسي في طريقه إلينا!

وصفت صحيفة “ديلي ستار”، المنخفض الجوي الذي يقترب من بريطانيا قادماً من روسيا بـ “الوحش الروسي”. وأضافت كاتبة الصحيفة ميج جورش، التي وصفت المنخفض بـ “الوحش الروسي”، قائلة “أخرجوا معاطفكم الدافئة، فالوحش الشرقي في طريقه إلينا”.

واقتبست الصحيفة عنوان منشورها الأشبه بطبول الحرب من تحذيرات خبير الأرصاد الجوية البريطاني، جيم ديل، الذي قال “سيحل الصقيع مكان رطوبة بلادنا المعهودة، يبدو أن “الوحش فتح عينيه”. كما أشار الراصد الجوي جيمس ميدن، إلى تغيرات ملحوظة على نمط الطقس ستتجلى ظواهرها في شهر ديسمبر بانخفاض درجات الحرارة إلى مادون الصفر وانتشار الصقيع والتجمد في بريطانيا.

المصدر: روسيا اليوم