قوات أحمد: ضربات الطائرات المسيرة تلحق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية

أعلن قائد قوات “أحمد” الخاصة أبتي علاء الدينوف، أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجيش الروسي تقوم بشكل يومي بتدمير القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية، وتلحق بهم خسائر فادحة.

وقال علاء الدينوف: “نحن نستخدم الآن كمية هائلة من الذخيرة والطائرات المسيرة، وبدأنا في ضربهم بطريقة تجعلهم يعانون من خسائر فادحة في المعدات والقوى العاملة على حد سواء”.

وأشار إلى أنه بمجرد أن تطلق القوات الأوكرانية صواريخ أمريكية، تبدأ عمليات التعقب للمركبات التي يتم تركيب الراجمات عليها وتدميرها.

المصدر: موقع روسيا اليوم