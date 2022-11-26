الوزير بوشكيان بحث مع وفد فرنسي في تشجيع الاستثمارات الطاقوية المتبادلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2022 - 12:52

الوزير بوشكيان بحث مع وفد فرنسي في تشجيع الاستثمارات الطاقوية المتبادلة

منذ 1 ساعة 26 November، 2022
بوشكيان
لبنان

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في مكتبه في الوزارة مع رئيس مجموعة ” Nexans France ” الشركة الأم لشركة ليبان كابل Jean Moutoun ونائب الرئيس التنفيذي Vijay Mahadevan والمدير العام لكابلات لبنان نبيل خلاط.

رحب بوشكيان بالوفد الفرنسي، مشددا على “التمسك بالروابط التاريخية والحالية مع فرنسا التي تدعم لبنان سياسيا واقتصاديا”.

وتطرق الحديث إلى “التعاون في مجال الأعمال وموضوع الاستثمارات الفرنسية في لبنان،، لا سيما تشجيع الاستثمار المشترك”.

وبحث المجتمعون في مشاريع إعادة تأهيل النحاس وتدويره وتصنيعه وتصديره. وتم عرض الافادة من خبرات الشركة الفرنسية والافادة من تصنيعها للكابلات المستخدمة في تجهيزات الطاقة الشمسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة