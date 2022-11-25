نقابة الافران والمخابز: وزارة الاقتصاد ملزمة بمنصة تسعير ربطة الخبز

طالب رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان له الجمعة “وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بإصدار تسعيرة كما تم الاتفاق لأن الوزارة ملزمة بمنصة تسعير ربطة الخبز كما الافران، ومضى اكثر من خمسة عشر يوما ولم تصدر تسعيرة من الوزارة بعدما تخطى الدولار سقف الـ40 الف ليرة مرات عدة”.

ودعا سرور “لإعطاء كل ذي حق حقه من دون زيادة لأي فرن أو نقصان، لكي لا يقفل أي فرن ولو يوما واحدا، لأننا بدأنا نشهد فوضى توزيع الطحين في بعض المناطق وشهدنا أمن الدولة تضبط طحين مدعوم لاحد التجار في منطقة القاع للتهريب”، وحث “المطاحن لتحسين جودة الطحين”، وطالب “وزارة الاقتصاد الى مراقبة نوعية الطحين التي تنتجها المطاحن وتسلمها للافران لأن بعضها غير مطابق للمواصفات التي تنتج رغيف خبز بمواصفات جيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام