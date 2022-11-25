الشيخ القطان: نقف وقفة احترام وإجلال لأبطال فلسطين الذين يقضون مضاجع العدو الصهيوني

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان انه “في حمأة ما يسمى بالمونديال في هذا العام ما يفرحنا هو ما رأيناه في فلسطين المحتلة، نعم حيث أنَّ كثيراً من الأمّة مشغولون بالكرة وبالأرجل التي تلعب بهذه الكرة هناك أبطال عظماء في فلسطين المحتلة يحققون أهدافاً عظيمة في مرمى العدو الصهيوني”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “لا بد لنا أن نقف وقفة احترام ووقفة اجلال لهؤلاء الأبطال المجاهدين الذين يقضون مضاجع هذا العدو الصهيوني والذين في كل عملية بطولية يثبتون لكل العالم أن لفسطين رجال هم رجال الله، رجال أشداء على الكفار ورحماء فيما بينهم”، وتابع “هؤلاء يستحقون أن نفرح بفرحهم وأن نحزن لحزنهم هؤلاء يستحقون عندما يحققون أهدافاً في مرمى العدو أن نهلل ونكبر وأن نعظم ما يقومون به، وعندما يتعرضون لأي نكسة أن نحزن لحزنهم، وأن ندعو الله أن يحقق على أيديهم الإنتصارات المتتالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام