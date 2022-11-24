الرئيس السوري بشارالأسد يستقبل رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 24 2022 - 16:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الثامنة يوم الخميس المقبل
نتائج التصويت في الجلسة السابعة لإنتخاب الرئيس: 50 ورقة بيضاء ،42 ميشال معوض،6 عصام خليفة
نتائج التصويت في الجلسة السابعة لإنتخاب الرئيس: 8 لبنان الجديد، 2 زياد بارود،والباقي ورقة ملغاة
الرئيس ميقاتي: لا مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
ميقاتي: للإسراع في الخروج من المراوحة السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تبرم الاتفاق مع صندوق النقد
المجلس الدستوري أبطل نيابة رامي فنج لصالح فيصل كرامي ونيابة فراس السلوم لصالح حيدر ناصر
النائب فيصل كرامي للمنار: نبارك للنائب حيدر ناصر واتفقنا معه على التعاون في الفترة النيابية المتبقية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية بما فيها القدس
إضراب شامل يعم أرجاء مدينة نابلس قبيل تشييع جثماني الشهيدين محمد أبو كشك ومحمد حرز الله
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وتداهم منازل عدّة
قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي: لن تتحقق احلام العدو في بلادنا أبدا
اللواء سلامي: الكيان الصهيوني هو الذي يقوم بدور المنفذ لمخططات الأميركيين والبريطانيين
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الشعب الإيراني سيُفشل مخططات الأعداء الغاضبين بسبب تطوّر إيران
الخارجية الإيرانية: الحكومة البريطانية بشعاراتها الكاذبة حول الصحافة الحرة تدعم رسميا غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني
مسيرات تركية تقصف قرية علي آغا ناحية الجوادية و قرية تل مساس والمنطقة الصناعية بناحية تل تمر شمال الحسكة
وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في الشمال السوري مع نظيره التركي
الدفاع الروسية: تم توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة لمراكز قيادة عسكرية ومنشآت الطاقة في كييف
نائب وزير خارجية روسيا ريابكوف: موسكو تبذل قصارى جهدها لإنشاء منطقة أمنية حول محطة زاباروجيه
عمدة كييف: 70% من مناطق العاصمة الأوكرانية من دون كهرباء
وزراء الطاقة الأوروبيون يفشلون في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز ويقررون عقد اجتماع آخر للغاية
الحكومة الباكستانية: تعيين الجنرال عاصم منير قائدا للجيش والجنرال ساحر شمشاد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة
القصر الملكي الماليزي: تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء بعد موافقة الملك ومجلس حكام الولايات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ارتفاع نسبة سوء تغذية الأطفال في أفغانستان إلى 90% مقارنة بالسنوات الماضية
الرئيس الكولومبي يعلن عن مفاوضات بين رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو والمعارضة
الصين تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
الرئيس السوري بشارالأسد يستقبل رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له في دمشق
منذ 38 mins
24 November، 2022
الرئيس بشار الاسد
بيلاروسيا
سوريا
التعليقات
ذات صلة
قوات سوريا الديمقراطية توقف التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة “داعش”
أردوغان: من الممكن أن ألتقي الأسد
أردوغان يحدّد أهداف العملية البرية المقبلة بمناطق عين العرب ومنبج وتل رفعت
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}