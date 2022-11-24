استشهاد الشاب الفلسطيني محمد هشام محمد أبو كشك متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 00:44

استشهاد الشاب الفلسطيني محمد هشام محمد أبو كشك متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس

منذ 4 ساعة 23 November، 2022
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