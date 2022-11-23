الحكومة العراقية تقر خطة لري أكثر من 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية

أقرَّتْ وزارتا الزراعةِ والمواردِ المائيةِ العراقيتين، الخطة َالشتوية لري أكثر من 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية. وتعتمد الخطّة على ري أكثرَ من 5 ملايينَ ونصفِ المليونِ دونم اعتماداً على المياهِ الجوفيةِ والسطحيةِ، و7 ملايينِ دونمٍ على الامطار.

وقد أكدتْ وَزارةُ المواردِ المائيةِ استثمارَ الايراداتِ المائية، ووضعَ خزينِ بحيرةِ الثرثار، لتلبيةِ احتياجاتِ الخطةِ الشتوية. وأوضحت أنّ اغلب المساحة سيتم زراعتها بالحنطة، والباقي بالخضر والشعير.

وتجهد السلطات العراقية، لانجاح خطة الزراعة الشتوية، متأملة نزول كميات كافية من الأمطار، بعد ثلاث سنوات من الجفاف، ادّت الى خسارة العراق لمخزونه المائي، الذي تدنّى الى حوالي 12 %.

المصدر: اخبار العراق