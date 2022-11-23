حركة الامة باركت عملية القدس المحتلة: صفعة مدوية للصهاينة

هنأت “حركة الأمة” في بيان لها الاربعاء “الشعب الفلسطيني وكل قواه المقاومة والمجاهدة، بالعملية البطولية المزدوجة في مدينة القدس المحتلة، والتي تثبت مرة جديدة حيوية هذا الشعب، الذي يواجه الاحتلال العنصري والإرهاب الإجرامي، بتجديد أدوات نضاله ومقاومته ومواجهته التي تثير إعجاب ودهشة ومحبة كل الشعوب الحرة في الكون”.

وأكدت الحركة أن “الإرهاب الصهيوني ونهجه الإجرامي لا يقابَلان إلا بمزيد من العمليات التي تتنوع وسائلها وأساليبها، وتمتد إلى مختلف المناطق، على نحو ما يبتكر الشعب الفلسطيني المجاهد وقواه المقاومة”، وأشارت إلى أن “العملية الفلسطينية النوعية الجديدة تأتي رداً على إجرام العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، تشكل العملية البطولية الجديدة صفعة مدوية لكل الإرادة الصهيونية ولمنظومتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وتشكل تأكيداً أن المقاومين الميامين لديهم القدرة والإمكانية على ابتكار وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية المذهلة لضرب كيان العدو وقهره في كل آنّ، وفي كل زمان ومكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام