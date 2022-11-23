رئيس وزراء بيلاروس يصل على رأس وفد إلى دمشق

وصل رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو، على رأس وفد اقتصادي إلى دمشق، في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة “سانا” السورية نقلا عن رئاسة مجلس الوزراء أن المباحثات ستشمل ملف العلاقات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات التجارة البينية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل والتربية والتعليم والثقافة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلا عن البحث في مساهمة الشركات البيلاروسية بإعادة الإعمار في سوريا، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

ومن المقرر أن توقع سوريا وبيلاروس خلال زيارة غولوفتشينكو عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

المصدر: وكالة سانا