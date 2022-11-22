بالفيديو | الحرس الثوري الايراني يستهدف مقرات الجماعات الارهابية في كركوك بالصواريخ والمسيرات المفخخة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2022 - 18:54

بالفيديو | الحرس الثوري الايراني يستهدف مقرات الجماعات الارهابية في كركوك بالصواريخ والمسيرات المفخخة

منذ 2 ساعة 22 November، 2022
الحرس الثوري الايراني يدك مقرات الجماعات الارهابية في كركوك بالصواريخ والمسيرات المفخخة
الحرس الثوري الايراني يدك مقرات الجماعات الارهابية في كركوك بالصواريخ والمسيرات المفخخة
ايران - عربي وإقليمي

استأنفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري، منذ ساعات، دك الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

واستهدفت ضربات اليوم مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (باك) بالصواريخ والطائرات الانتحارية المسيرة في أطراف كركوك.

وسيتم في وقت لاحق نشر تفاصيل إضافية عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالجماعات الإرهابية.

وبدأت القوات البرية للحرس الثوري الايراني جولة جديدة من الهجمات ضد الجماعات الإرهابية الانفصالية في 14 تشرين الاول / نوفمبر، بعد أن بدأت هذه الجماعات باعمال مزعزعة للأمن في عدة مدن حدودية إيرانية.

المصدر: موقع المنار + وكالة تسنيم

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