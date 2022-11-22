بالفيديو | الحرس الثوري الايراني يستهدف مقرات الجماعات الارهابية في كركوك بالصواريخ والمسيرات المفخخة

استأنفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري، منذ ساعات، دك الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

واستهدفت ضربات اليوم مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (باك) بالصواريخ والطائرات الانتحارية المسيرة في أطراف كركوك.

وسيتم في وقت لاحق نشر تفاصيل إضافية عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالجماعات الإرهابية.

وبدأت القوات البرية للحرس الثوري الايراني جولة جديدة من الهجمات ضد الجماعات الإرهابية الانفصالية في 14 تشرين الاول / نوفمبر، بعد أن بدأت هذه الجماعات باعمال مزعزعة للأمن في عدة مدن حدودية إيرانية.

المصدر: موقع المنار + وكالة تسنيم