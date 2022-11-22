المرابطون : شباب الأمة يؤكدون المؤكد أن لا تطبيع ولا تفاوض ولا اعتراف باليهود على أرض فلسطين

وجه “شباب حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”، في بيان، تحية اكبار واعتزاز، إلى “الشاب اللبناني الذي يمثلنا كنائب في مجلس الأمة من محيطها إلى خليجها العربي، الذي واجه بكلمات قليلة محاولات الدس الإعلامي اليهودية لفرض التطبيع على شبابنا على أرض قطر، مستغلا المونديال العالمي، فقال كلمته ومشى:”لا يوجد اسرائيل أبدا بل فلسطين.

كما توجه بتحية “الاعتزاز بالشباب المصري الذين رفعوا علم فلسطين الحرة العربية، على منصة التتويج بوجه الفريق اليهودي في سلوفينيا”. إنهم شباب الأمة يؤكدون المؤكد أن لا تطبيع ولا تفاوض ولا اعتراف باليهود على أرض فلسطين، بكم يا شباب العرب نفتخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام