وسائل إعلام سورية: غارات تركية على قرية شيخ عيسى وقصف مدفعي على أطراف عين العرب في ريف حلب الشمالي ومحيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 01:20

وسائل إعلام سورية: غارات تركية على قرية شيخ عيسى وقصف مدفعي على أطراف عين العرب في ريف حلب الشمالي ومحيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي

منذ 3 ساعة 20 November، 2022
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