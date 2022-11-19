سوناك يلتقى زيلينسكي

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى العاصمة الأوكرانية السبت في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. والتقى رئيس الوزراء البريطاني في كييف اليوم مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

ونشر زيلينسكي لقطات فيديو لاجتماعه مع سوناك على قناته في تيلغرام،مشيراً إلى أن “أوكرانيا وبريطانيا كانا حليفين منذ الأيام الأولى للعملية الخاصة الروسية”. وقال زيلينسكي “ناقشنا أهم القضايا بالنسبة لبلداننا وللأمن العالمي على حد سواء”.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام بريطانية بتخصيص لندن 125 منظومة دفاع جوي مضادة للمسيرات لقوات كييف. ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صرح خلال زيارة لكييف أن “لندن خصصت هذا النوع لتعزيز قدرات الدفاع الجوي لقوات كييف”.

المصدر: روسيا اليوم