بالفيديو | قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة حوش العطعوط في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس.

وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، حيث أطلق مقاومون النار تجاه جيش الاحتلال وسُمعت أصوات انفجارات متقطعة بالمكان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين هما: محمود حسنين من حارة حوش العطعوط وأفرجت عنه لاحقًا، واعتقلت الآخر وهو المهندس عبدالفتاح الدلال من سكان أطرف حي الياسمينة ومن ثم أفرجت عنه لاحقًا..

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال أفرجت عن الشابين بعد التأكد من هويتهما وأنهما ليسوا هم هدف العملية”.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه أخلت إصابة لشاب، أصيب بقدمه برصاص الاحتلال، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ودفع جيش الإحتلال في أعقاب الاشتباكات بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس لأكثر من ساعة ثم بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من المدينة تحت وابل من رصاص المقاومين.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس “بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة القديمة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات مباشرة”.

المصدر: فلسطين اليوم