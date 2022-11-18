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November 18 2022 - 10:00

مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة جراء حريق في روسيا

منذ 1 ساعة 18 November، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أفادت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية بشكيريا الروسية بمصرع 7 أشخاص بينهم خمسة أطفال ضمن عائلة واحدة جراء حريق نشب في منزل في ستيرليتاماك.

وقال رجال الإنقاذ “أثناء عمليات الإطفاء، تم العثور على سبعة قتلى، من بينهم شخصان بالغان رجل وامرأة، وخمسة أطفال. وتأكد العاملون في المجال الطبي من وفاتهم”.

وأضاف بيان المكتب الرئيسي الإقليمي للجنة التحقيق، أن العائلة ضمت 7 أطفال، وأثناء الحريق، تمكن الأب من إنقاذ طفلين، لكنه توفي ولم يتمكن من إنقاذ البقية جراء الحريق، الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

المصدر: وكالات

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