بالفيديو والصور | فاجعة شمال غزة.. 21 حالة وفاة على الاقل وإصابات جراء حريق كبير داخل بناية سكنية

توفي 21 مواطنًا على الأقل وأصيب آخرون بجراح مختلفة؛ جراء حريق كبير اندلع داخل بناية سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، قد قال في تصريح مقتضب إن “قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة”، لافتا إلى وجود عدد من الوفيات والإصابات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.

وذكرت أن الاطباء داخل المستشفى يقومون الآن بمعاينة الجثتت، مشيرًا إلى أن من بين الوفيات أطفال.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.

وحتى الآن لم تصدر وزارة الصحة الحصيلة الرسمية للخسائر الناجمة عن الحريق، وسبب اندلاعه.

من جهته، ذكرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، في تصريح لها، أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا، مؤكدًا بشكل أولي ووجود عدد من الوفيات والإصابات.

وذكرت أن وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح وصل مكان الحريق المندلع في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة؛ لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا ، وسط دعوات واسعة للمشاركة في تشييع جثامينهم.









المصدر: وسائل اعلام فلسطينية