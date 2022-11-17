الشيخ قاسم: نريد رئيساً يعمل في السياسة لاستقلال لبنان

اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اننا”كحزب الله نريد رئيساً يعمل لأمرين اساسيين يعمل في السياسة لاستقلال لبنان والمحافظة على قوته وقدرته وحماية اراضيه ومياهه وثروته وفي الاقتصاد يحمل مشروع خطة انقاذية يعمل على اقرارها في الداخل بحسب القنوات الدستورية المعروفة ويعمل بكل جهد ليجمع اللبنانيين حول هذه الخطة الانقاذية للمعالجة”.

وخلال رعايته اطلاق مسار الاستاذ الجامعي الذي تنظمه هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية اكد الشيخ قاسم ان”اكثرية النواب في المجلس النيابي الحالي يتوافقون معنا على مواصفات الرئيس لكن هناك اختلاف في تطبيق هذه المواصفات على بعض الافراد مع ذلك الامر يحتاج الى المزيد من النقاش والحوار”.

وأضاف سماحته ان”حزب الله في العمل السياسي انه ينطلق من قواعد ومعطيات ومقدمات يبني على اساسها موقفه ويبني على اساسه خطواته العملية، طبعا هذا لا يعني ان خصومنا السياسيين لا ينطلقون من قواعد وفي اعتقادنا ان قواعدهم خاطئة وان مقدماتهم تأخذ الى نتائج لا تنفع ولا تفيد لبنان”.

واردف قائلا”اذا اردنا ان نقسم السياسيين في لبنان نستطيع ان نقول ان هناك اتجاهان كبيران في لبنان وحولهم توجد اتجاهات تفصيلية صغيرة ليست اساسية الاتجاه الاول هو الاتجاه الذي يريد لبنان المستقل المحرر القوي الذي يصنع ابناؤه مستقبله، وهذا الاتجاه يؤمن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ويعتبر اننا اذا لم نكن اقوياء وتتضافر الجهود المختلفة في لبنان لا يمكن ان يكون وطنا مستقلا

الاتجاه الثاني يعتبر ان انصياع لبنان للتوجهات اميركية يضعه في دائرة الاهتمام الدولي لمعالجة قضاياه ومشاكله، ولكن مشكلة هذا الاتجاه انه مشفوع بتوجه اميركي صريح وواضح ومترجم عمليا برعاية المصالح الاسرائيلية مهما كان الثمن اكان الثمن احتلالا او توطينا او اللعب بالمسار السياسي والمسار الاقتصادي في البلد وعندما تسأل اصحاب المسار لماذا تقبلون بهذا الموقف وهذه السيطرة الاميركية يقولون لأن اميركا لا تدعنا نعمل اذا لم نكن معها ولأنها تساعدنا على ان نعيش حياة مرفهة واقتصادية زاهرة”.

وتساءل الشيخ قاسم “ماذا تفعلون عندما تقتل اسرائيل وعندما تحتل ماذا فعلتم عندما دخلت الى العاصمة بيروت؟ ،ومن الذي اخرج اسرائيل من لبنان؟، وكيف استطعنا تحصيل حقوقنا البحرية؟

وحول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية قال:”يفترض ان ننتخب رئيس للجمهورية يعتبر ان المشكلة المركزية في لبنان اقتصادية لا ان يحضر لنا مشاكل اخرى مفتعلة تصرفنا عن المشكلة الاقتصادية وتضيع الجهود والاوقات وتكون سببا لتدخل الاجانب في لبنان لان ما نعانيه اليوم هو هذا الوضع الاقتصادي المتدهور نحن ندعو كحزب الله الى اختيار رئيس نتوافق عليه ونتفق عليه على ان يكون لديه هم مركزي اسمه المشكلة الاقتصادية مع كل تداعياتها المختلفة اما القضايا الاخرى السياسية التي هي محل نقاش سياسي او غير ذلك فتناقش في المحافل الداخلية المختلفة من دون ان تكون في صدارة الأمر لان تصدير المشكلة غير الاقتصادية على حساب المشكلة الاقتصادية يفاقم الوضع الاقتصادي ولا يحل المشكل الاخرى التي يتحدثون عنها”.

وتابع”نحن في الواقع كحزب الله نريد رئيسا يعمل لأمرين اساسيين يعمل في السياسة لاستقلال لبنان والمحافظة على قوته وقدرته وحماية اراضيه ومياهه وثروته وفي الاقتصاد يحمل مشروع خطة انقاذية يعمل على اقرارها في الداخل بحسب القنوات الدستورية المعروفة ويعمل بكل جهد ليجمع اللبنانيين حول هذه الخطة الانقاذية للمعالجة”.

واضاف سماحته”نريد رئيس يحمل خيار سياسي وانقاذي ينقل بلدنا من الواقع الذي هو فيه الى الواقع الافضل الذي فيه الحل”.

واعلن اننا” كحزب الله لم نعلن حتى الان المرشح الذي سنصوت له رغبة منا لاعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة علنا نستطيع الى اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك والورقة البيضاء التي نضعها في صندوق الاقتراع هي اشارة ايجابية وفتح الطريق للاتفاق ونحن لا نريد المناورة كما فعل بعضهم بطرح اسم للحرق كمعبر للخيار الحقيقي الذي يريدونه لا نريد ان نلعب باعصاب اللبنانيين نريد ان نعمل بوضوح وبصراحة ونريد ان نحقق هذا الهدف باسرع وقت اي نحن مع انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت شرط ان يملك المواصفات التي تجعله صاحب خيار سياسي واقتصادي ينسجم مع لبنان القوي المستقل الذي لا يكون تابعا ثم نعالج المشاكل الاخرى بالتفاهمات المختلفة”.

المصدر: موقع المنار