وزارة الصحة الفلسطينية : الشهيد شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 13:04

وزارة الصحة الفلسطينية : الشهيد شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس

منذ 41 mins 15 November، 2022
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