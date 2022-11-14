رويترز: مقتل 3 أفراد من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا الأمريكية في إطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2022 - 19:44

رويترز: مقتل 3 أفراد من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا الأمريكية في إطلاق نار

منذ 1 ساعة 14 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة