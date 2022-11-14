الحرس الثوري الإسلامي يعلن عن توجيه ضربات للجماعات المعادية في إقليم كردستان شمال العراق

أعلن الحرس الثوري الإسلامي في إيران في بيان أن القوة البرية وجهت ضربات على مقرات ومعسكرات الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان شمال العراق.

واكد الحرس الثوري في بيان على ضرورة نزع سلاح الزمر الارهابية المعادية ومنع تواجدها قرب الحدود الايرانية في اقليم شمال العراق، مطالباً المسؤولين في هذا الاقليم الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واوضح البيان ان تنفيذ الضربات الصاروخية وهجوم الطائرات المسيرة جاء اثر استمرار تقاعس وحالات الإهمال الواضح والمتعمد أحياناً من قبل مسؤولي اقليم شمال العراق في التعامل مع أنشطة الزمر الإرهابية الانفصالية المناهضة للثورة وإيران، والتي تعشعش في أراضي الاقليم منذ سنوات.

واضاف البيان مرة أخرى نطلب من المسؤولين في الحكومة المركزية واقليم شمال العراق العمل وفق التزاماتهم تجاه ايران من أجل الحفاظ على علاقات حسن الجوار وارساء الامن في الحدود المشتركة للبلدين.

المصدر: وكالات انباء ايرانية + وكالة يونيوز