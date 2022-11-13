قاليباف: صنع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية خيب آمال الأعداء

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن صنع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية من قبل ايران “خيب آمال أعدائها وأسعد محبيها”.

وقال قاليباف، في حديثه الاحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، إن وصول أبناء ايران إلى القدرة الوطنية لصنع صواريخ باليستية فرط صوتية خيّب آمال أعداء البلاد وأسعد محبيها.

وأضاف أن تحطيم الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها، “من السمات البارزة للإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب”.

وقال رئيس مجلس الشورى “لدى ايران اليوم الكثير من أمثال الشهيد “طهراني مقدم” (من رواد صنع الصواريخ الباليستية في البلاد) في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الذين تتركز كل أفكارهم وعقولهم وانشطتهم في مسار بناء إيران قوية”.

وفي جانب آخر من تصريحه، اكد قاليباف أن “مجلس الشورى يؤكد على التعاون مع الحكومة التي تتحمل العبء الرئيسي لحل المشاكل”، قائلاً إنه “على الرغم من اختلاف الأذواق والآراء فان المجلس يبذل قصارى جهده لدعم ومؤازرة الحكومة في أداء واجباتها”.

وأضاف أن “مساءلة الحكومة في اجواء شفافة وأمام الشعب فرصة للإبلاغ عن الأداء وتقديم الحلول وتعويض النواقص وتسريع إجراءات الحكومة”.

وقال قاليباف إن “مجلس الشورى والحكومة يعملان معاً لحل القضايا الأساسية واستخدام كل القدرات لحل مشاكل المواطنين وتوفير الأرضية لتحسين حياتهم”.

المصدر: فارس