مدفيديف: روسيا لم تستخدم بعد كل ما لديها .. “لكل شيء وقته”!

أكد نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية دميتري مدفيديف أن روسيا لم تستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كل ما في ترسانتها من وسائل دمار.

وكتب مدفيديف على قناته في تيليغرام: “روسيا، لأسباب واضحة لجميع العقلاء، لم تستخدم بعد كل الأسلحة التي تملكها في ترسانتها. ولم تضرب جميع أهداف العدو في المناطق المأهولة بالسكان. والسبب في ذلك لا يعود فحسب للمشاعر البشرية المتاصلة فينا. فكل شيء سيحدث في وقته المناسب”.

وأضاف “أن تحقيق النصر، يستوجب التمسك بالوحدة، والعمل اليومي الجاد، والروح المعنوية العالية”.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أن روسيا في ظروف العمليات القتالية تحرص على حياة جنودها ومدنييها قدر الإمكان. مؤكدا أن روسيا تحمي مواطنيها و تستعيد أراضي الأجداد وهذه العملية سوف تستمر”.

بالإضافة لذلك، وفقا لمدفيديف، روسيا حاليا تؤسس “النظام العالمي المستقبلي، وليست الولايات المتحدة مع بريطانيا وكييف المظلمة”.

وأشار السياسي إلى أن روسيا “تقاتل بمفردها حلف الناتو والعالم الغربي”، وهناك حقيقة واحدة: نحن بمفردنا سنتمكن من تدمير عدو قوي أو تحالف معاد”.

المصدر: روسيا اليوم