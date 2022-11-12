متابعة البحث عن المواطن المفقود قبالة الشاطئ من الرميله الى صيدا

يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مراكز برية متعددة في الدفاع المدني، لليوم الخامس على التوالي، عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره منذ يوم الأحد 6/11/2022، عقب توجهه لممارسة هواية صيد الأسماك بالقرب من قلعة صيدا الأثرية.

إشارة إلى أن عناصر الدفاع المدني باشرت عمليات البحث منذ يوم الثلاثاء الماضي فور ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. ونفذوا مسحا بحريا شاملاً للمنطقة في اعماق البحر وعلى السطح بالتوازي مع تنفيذ دوريات راجلة على طول الشاطىء من الرميله وصولا الى صيدا إلا أن الجهود المتواصلة للعناصر لم تسفر حتى الساعة عن العثور على المواطن المفقود.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام