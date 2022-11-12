كريدية للمنار: لا يمكن أن نستمر في تقديم الخدمة من دون رفع التعرفة !

لبنى قانصوه

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار أوضح مدير عام هيئة أوجيرو المهندس عماد كريدية أن المرسوم الذي صدر في تموز الماضي حدّد التعرفة وفقا لدراسة اعتمدت سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار وبالتالي انخفضت اليوم القيمة الفعلية لواردات الجباية بنسبة 50 بالمئة، ما يعني أن المؤسّسة لا بد لها أن تعيد النظر في التعرفة خصوصا وأن هيئة أوجيرو التي باتت تتبع لوزارة الإتصالات أصبحت مدعومة من قبل الدولة عبر سلف، وهذه السلف التي طلبتها أوجيرو مرارا وتكرارا لتأمين الطاقة للسنترالات بلغت حتى اليوم 1200 مليار ليرة بينما موازنة هيئة أوجيرو للصيانة والتشغيل لسنة 2022 لا تتعدّى حتّى اللحظة 48 مليار ليرة و هو رقم صغير جدا مقارنة بالكلفة التشغيلية.

وفي التقرير الخاص بالحلقة أوضح رئيس مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا الدكتور طوني حرب أن برنامج تتبع الأدوية يحتاج الى خدمة انترنت متواصلة والإنقطاع في الخدمة يحول دون حصول المرضى على أدويتهم في المراكز العشرة الموزعة على مختلف المناطق اللبنانية. كما أعلن الدكتور حرب أنّه حاليا يتم العمل على استكمال إنشاء شبكة من الألياف الضوئية لربط المراكز فيما بينها ومع سنترال أوجيرو. ومن المتوقع أن تصبح الشبكة جاهزة في غضون أيام.

وتعليقا على ما ورد في التقرير من أراء للمواطنين تحدّثوا عن تردّي جودة خدمة الإنترنت قال كريدية إن المشكلة الأساسية هي عدم توفّر الطاقة الكهربائية وعدم مقدرة المولّدات على تلبية الحاجة رغم أنّ هيئة أوجيرو طالبت شركة كهرباء لبنان عدّة مرّات بتزويد سنترالاتها بخطوط خدمة 24\24 ساعة ولكن لم تحصل الهيئة على جواب. ولفت كريدية الى أنّ أوجيرو تتكلّف شهريا 60 مليار ليرة ثمن مازوت رغم أن وزارة الطاقة ملزمة بتأمين الطاقة لها ولكل اللبنانيين.

وفي اتصال هاتفي مع عضو لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب قبلان قبلان ، ذكر قبلان أنّه من الحلول المطروحة اليوم دمج مراكز المؤسسات المعنيّة بتقديم خدمات الإتصال والإنترنت (أوجيرو-ألفا-تاتش) في المناطق لخفض الكلفة التشغيلية.

أخيرا شدّد مدير عام هيئة أوجيرو على ضرورة فرض الدولة استراتيجية خاصة بقطاع الإتصالات تضمن تأمين الخدمة لكل مناطق لبنان بشكل عادل.

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