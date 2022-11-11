إيلون ماسك يحذر موظفي تويتر من خسارة الشركة مليارات الدولارات العام المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 03:12

إيلون ماسك يحذر موظفي تويتر من خسارة الشركة مليارات الدولارات العام المقبل

منذ 2 ساعة 11 November، 2022
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