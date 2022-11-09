دون حسيبٍ أو رقيب: التلاعب بسعر الصرف مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2022 - 18:44

دون حسيبٍ أو رقيب: التلاعب بسعر الصرف مستمر

منذ 1 ساعة 9 November، 2022
لبنان

التلاعبُ بسعرِ صرفِ الدولار في لبنان مستمرٌ دونَ حسيبٍ أو رقيب.

التعليقات

ذات صلة