توغل محدود لـ 9 آليات عسكرية “إسرائيلية” داخل أراضي المواطنين انطلاقاً من بوابة أبو صفية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 10:28
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وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
توغل محدود لـ 9 آليات عسكرية “إسرائيلية” داخل أراضي المواطنين انطلاقاً من بوابة أبو صفية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (فلسطين اليوم)
منذ 29 mins
9 November، 2022
غزة
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