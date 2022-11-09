توغل محدود لـ 9 آليات عسكرية “إسرائيلية” داخل أراضي المواطنين انطلاقاً من بوابة أبو صفية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 10:28

توغل محدود لـ 9 آليات عسكرية “إسرائيلية” داخل أراضي المواطنين انطلاقاً من بوابة أبو صفية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 29 mins 9 November، 2022
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