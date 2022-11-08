وزارة العدل الأميركية تمنع وضع مراقبين داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 21:54
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قائد القوة البرية بالجيش الايراني: نحذر الأعداء بأن يكونوا على بينة إذا ما أقدموا على أي خطأ ضدنا فإن ردنا سيكون حاسماً
قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني: بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ولا نحتاج إلى أحد في مجال انتاج أجهزة الدفاع الجوي
شركة النفط الوطنية الإيرانية: صادراتنا النفطية تحسنت قياساً بالشهور الماضية ونجري مفاوضات مكثفة لتوسيع نطاق السوق
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يزور طهران ويجري مباحثات مع نظيره الإيراني علي شمخاني وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يعلن أن موسكو جاهزة لأن تصبح وسيطاً بالاتصالات بين إيران والسعودية
وزير الدفاع الروسي يتفقد مركز قيادة القوات المشتركة التي تقوم بالعملية العسكرية في أوكرانيا ويستمع إلى الوضع الميداني
مجلس إدارة زابوروجيا يعلن أن "مرتزقة بولنديين" وأفراد تشكيل "كراكن" القومي الأوكراني يقاتلون إلى جانب كييف في المقاطعة
وزارة النقل الروسية تعلن استئناف الحركة عبر جسر القرم بعد تعرضه لتفجير ارهابي الشهر الماضي اتهمت موسكو كييف بتدبيره
مركز مكافحة الإرهاب التابع لبلدان رابطة الدول المستقلة: داعش يخطط لعمليات ضد المشاريع الدولية بالدول السوفييتية السابقة
لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي في موسكو: نسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الهند من 17 مليار دولار إلى 30
وزير الطاقة التركي يعلن أن أنقرة بدأت الدفع بالروبل مقابل مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي التي ستزيد في الأشهر المقبلة
وزير الخارجية التركي يؤكد أن الإتصالات الأمنية مع سوريا لا تزال مستمرة: نجري تقيماً لرفع العلاقات إلى المستوى الدبلوماسي
نائب وزير الخارجية الروسية يعلن عن تقدم في المباحثات مع تركيا بخصوص تحليق الطائرات الروسية التي تقل جنوداً من وإلى سوريا
أردوغان يستقبل رئيس حكومة السويد في أنقرة: وافقنا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ونتفهم القلق الأمني لاستوكهولم
وزارة الطاقة الصهيونية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع الاردن للمضي قدماً في اتفاق "المياه مقابل الطاقة"
السوداني يدعو إلى حل المشكلة الأمنية مع أنقرة وإيقاف الاعتداء التركي على العراق ويؤكد أن ملف المياه يستدعي موقفاً واضحاً
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل مواطن أمريكي في بغداد وتقول إنها تراقب عن كثب تحقيق السلطات العراقية في سبب الوفاة
رئيس اللجنة الطبية العليا في اليمن: مرضى عالقون في عمان رفضت شركات الطيران نقلهم بسبب عدم قدرتهم صحياً على السفر الطويل
شركة النفط اليمنية تعلن أن العدوان احتجز سفينة ديزل بالرغم من خضوعها للتفتيش في جيبوتي بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني
الإحتلال الصهيوني اعتقل منذ بداية العام نحو 6 آلاف فلسطيني بينهم 141 امرأة و739 طفلاً وأصدر 1829 أمر اعتقال إداري
الهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان تطالب السلطة احترام حرية التعبير بعد منعها عقد مؤتمر برام الله يدعو لإصلاح منظمة التحرير
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إن حياة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح في خطر كبير
الشرطة الباكستانية تفتح تحقيقاً جنائياً في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عمران خان وتقول إن مسلحاً نفذ الهجوم
الرئيس الصيني شي جين بينغ: الجيش الصيني سيعزز تدريباته العسكرية ويجب أن يركز طاقاته على خوض الحروب والانتصار
مناورات عسكرية واسعة النطاق بين القوات البحرية التابعة لكل من اليابان وأميركا والهند وأستراليا على السواحل اليابانية
الولايات المتحدة تجري انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لاختيار 435 عضواً في مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ
الرئيس الصومالي يزور إريتريا لبحث إعادة 5 آلاف جندي متهمين بالمشاركة بالقتال بين القوات الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
وزارة العدل الأميركية تمنع وضع مراقبين داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية
منذ 2 ساعة
8 November، 2022
الانتخابات النصفية
الولايات المتحدة
وزارة العدل الاميركية
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