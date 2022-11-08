وزارة العدل الأميركية تمنع وضع مراقبين داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 21:54

وزارة العدل الأميركية تمنع وضع مراقبين داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

منذ 2 ساعة 8 November، 2022
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