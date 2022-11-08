لافروف: 12 دولة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى بريكس

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ 12 دولة على الأقل أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وخلال اجتماعه مع نظيره الهندي سوبراهمانام جيشانكار، اليوم الثلاثاء، قال لافروف: “إن المنظمة تعتزم الاتفاق قريبًا على المعايير ومبادئ التوسيع المحتمل لها”.

وأضاف “قبل الحديث عن كيف ومتى سيبدأ توسع “بريكس” بالضبط، اتفقنا كجزء من الخمسة على الاتفاق على معايير ومبادئ النظر في مثل هذه الطلبات”، متوقعًا ألّا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للاتفاق على معايير ومبادئ توسع المنظمة.

ومجموعة الـ”بريكس”، هي تجمع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويتكون الاسم من مختصر الحروف الأولى باللاتينية المكونة لأسماء الدول المشاركة وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد عقدت القمة الأولى بين رؤساء الدول المؤسسة في يكاتيرينبورغ بروسيا في حزيران/يونيو 2009.

المصدر: روسيا اليوم