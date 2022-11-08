تقرير مصور | بدء انتخابات الكونغرس النصفية على وقع الشتائم المتبادلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 17:20

تقرير مصور | بدء انتخابات الكونغرس النصفية على وقع الشتائم المتبادلة

منذ 40 mins 8 November، 2022
مبنى الكونغرس الاميركي
مبنى الكونغرس الاميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة - تقارير مصورة

فُتحت مراكزُ التصويتِ في انتخاباتِ التجديدِ النصفي للكونغرس في بعضِ الولاياتِ الأميركيةِ الواقعةِ على الساحلِ الشرقي فيما يَجري التنافسُ للسيطرةِ على كلٍّ من مجلسِ النوابِ ومجلسِ الشيوخ.

وسيتمُ انتخابُ أعضاءِ مجلسِ النوابِ الاربعِمئةِ والخمسةِ والثلاثين، وثلثِ أعضاءِ مجلسِ الشيوخِ الخمسةِ والثلاثين من أصلِ مئةِ نائب.

الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية

ووصفَ الرئيسُ الأمريكيُ السابق دونالد ترامب رئيسةَ مجلسِ النواب نانسي بيلوسي بوصفٍ بذيءٍ وذلكَ في كلمتِه الختاميةِ قبلَ الانتخاباتِ النصفيةِ في البلاد.

وانتشرَ مقطعُ الفيديو بشكلٍ واسعٍ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، ويُظهرُ ترامب وهو يواصلُ استهدافَ بيلوسي واصفاً اياها بالحيوانِ خلالَ كلمةٍ امامَ حشدٍ في ولايةِ أوهايو الأميركية.

المصدر: قناة المنار

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