الخط الساخن | مداهمات أمنية لضبط الطحين: من يحتكر رغيف الفقراء؟

شرح نقيب اصحاب الافران ناصر سرور بالارقام كيف سرقت بعض المطاحن في لبنان القمح المدعوم، وفي مقابلة له على قناة المنار ضمن برنامج الخط الساخن تساءل كيف اختفت اطنان من الطحين ما بين تجار الازمات وبعض المطاحن خلال الازمة الحالية؟

وبدوره نقيب عمال الافران شحادة المصري شكر وزير العمل مصطفى بيرم لاهتمامه بحقوق العمال بشكل عام وعمال الافران خصوصا واشار في اطلالة له خلال برنامج الخط الساخن انه منذ 56 سنة اي منذ تأسيس نقابة عمال المخابز لم يجد المعنيون الآذان الصاغية كما حصل مؤخرا مع الوزير بيرم.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة التي رافقت فيها امن الدولة ومراقب وزارة الاقتصاد للاطلاع على كيفية الرقابة على الافران، تم الكشف ان الافران الكبيرة تحصل على نسبة عامة لجميع فروعها مما يربك عمل المراقبين.

وفي جولتها ايضا، تبين ان لا ارقام فعلية يمكن ضبطها في ظل محاولة التخمين لكميات الطحين الموجودة.

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عن الآلية التي تتبعها الدولة للرقابة على الطحين المدعوم تحدث النقيب سرور عن الخطوات الرسمية المتبعة وأكد على وجود خلل ينبغي معالجته.

وفي الختام، كان السؤال عن إمكانية الحد من الهدر وضبط الطحين المدعوم وتوقيف السوق السوداء.

إعداد: ديما جمعة