نصائح للحفاظ على قوة الذاكرة

مع التقدم في العمر، هل أصبح لديك اهتمام أكبر للاعتناء بذاكرتك؟

وبينما نتمتع بمعدلات أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان مقارنةً بالجيل السابق، إلا أن الأرقام تسير في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالضعف المرتبط بالدماغ.

ورغم أن فقدان الذاكرة يُعتبر بمثابة شكوى صحية شائعة، وخاصةً لدى كبار السن، إلا أن الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ولا يُحكم على كبار السن بالنسيان.

نصائح للمحافظة على قوة ذاكرتك:

-الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم

-ممارسة الألعاب المحفّزة للذاكرة

-تخصيص وقت للتأمل

-تناول مكملات زيت السمك إذا نصح الطبيب بذلك

-تناول كمية قليلة من السكر المضاف

-الحفاظ على وزن صحي

وعندما يأتي الأمر للطعام الذي تتناوله، يُنصح باتباع بروتوكول “SHARP” الغذائي، والذي يتمثل في خفض استهلاك السكر، وإبقاء الجسم رطبًا، وإضافة المزيد من أحماض “أوميغا 3” الدهنية من الأطعمة.

ويجب تذكرّ أنه من الضروري منح الأولوية للنوم بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية.

ويُنظّم النوم الذاكرة، بينما يضخ النشاط البدني بعض المواد في الدماغ التي تعمل كسماد في خلاياه لنموها.

المصدر: سي ان ان