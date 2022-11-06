حرس الثورة الاسلامية في ايران: تفكيك خلية تخريب واغتيالات في خوزستان مدعومة من دولة اوروبية

تمكنت استخبارات الحرس الثوري الايراني في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران من تفكيك خلية تخريب واغتيال، واعتقال عناصرها قبل القيام بأي أعمال مناهضة للأمن.

واعلن مصدر امني في الحرس في تصريح ادلى به لوكالة فارس ان “دولة اوروبية كانت قد تولت دعم وتوجيه هذه الخلية الارهابية.”

واضاف: ان هذه الخلية تم تفكيكها من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري قبل القيام بأي اعمال مناهضة للامن.

وقال المصدر إن اعترافات عناصر هذه الخلية كشفت عن تخطيطهم لاغتيال عدد من المواطنين والشخصيات العربية في محافظة خوزستان.

وأوضح أن هدف هذه الخلية هو تكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في خوزستان على غرار ما حدث في زاهدان (جنوب شرق) وأردبيل (شمال غرب).

وقبل فترة تم القبض على جاسوسين فرنسيين في إيران اعترفا بأنهما سافرا إلى إيران كسائحين لاثارة الفوضى واعمال الشغب في خوزستان.

المصدر: وكالة فارس