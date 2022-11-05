بالفيديو| ايران… اطلاق ناجح لصاروخ “قائم 100” والاستعداد لإطلاق القمر الصناعي “ناهيد”

أعلنت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الايراني اطلاق ناجح لصاروخ “قائم 100” الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب. وبإمكان حامل الاقمار الصناعية هذا وضع أقمار صناعية تزن 80 كجم في مدار 500 كم من سطح الأرض.

ويُعتبر “قائم 100” أوّل حامل للأقمار الصناعية ثلاثيّ المراحل، يعمل بالوقود الصلب وصُنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري.

وفي هذا الاطار، أعلن قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد امير علي حاجي زادة، أنه “باجتياز هذه المرحلة ، سيتم في المستقبل القريب بعون الله، وضع القمر الصناعي “ناهيد” التابع لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار بواسطة الحرس الثوري باستخدام حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل “قائم 100″”.

وفي تصريح السبت، قال العميد حاجي زادة، إن “دول الاستكبار، بقيادة النظام الامريكي الإرهابي وقفت بكل ما تملك من قوة ضد تقدم شعب إيران العظيم ولم تتحمل النجاحات المشرفة للجمهورية الإسلامية”.

واضاف أن “الجهود التي بذلها علماء إيران الشباب بتوجيهات الامام الخامنئي، حققت هذه الإنجازات العظيمة في ظل اقسى العقوبات”. وتابع “دون أدنى شك، سنواصل بقوة وسرعة حركتنا التقدمية من اجل فتح قمم العلم العالية والوصول إلى تقنيات جديدة”.

المصدر: العالم