الوقاية من الكوليرا.. نشاط توعوي لكشافة المهدي(عج) ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي

نظمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، نشاطا تربويا، توعويا وترفيهيا في اطار الحملات التوعوية لأهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين واستكمالا لنشاطات اليوم العالمي لغسل اليدين، وبخاصة في ظل انتشار الكوليرا، وقد شاركت في النشاط زهرات من مختلف الأعمار في جمعية كشافة المهدي(عج) في حارة صيدا جنوب لبنان.

وافتتح النشاط بشرح عن أهمية غسل اليدين للوقاية من كافة الأمراض وتحديدا الكوليرا، ونشاط لترسيخ فكرة أهمية غسل اليدين والذي يهدف الى نشر الوعي في شأن أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الامراض وحماية الاطفال في البيئة المدرسية إضافة إلى الكثير من الفقرات المسلية والمفيدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام