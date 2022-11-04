بالصور | عرض عسكري لكتيبة بلاطة في نابلس

نظّمت كتيبة بلاطة في مدينة نابلس، مساء الجمعة، مهرجانا تخلله عرض عسكري بمشاركة عشرات المسلحين. وأحيت كتيبة بلاطة الذكرى السنوية الثانية لرحيل من وصفته بـ”أسد المخيمات”، “الشهيد حاتم جهاد عبد السلام أبو رزق”.

وجاب المسلحون الملثمون عدة شوارع وسط مخيم بلاطة، بعد صلاة العصر، حاملين بنادق رشاشة. وقالت كتيبة بلاطة في وقت سابق، إن العرض العسكري بمثابة “رسالة للاحتلال أن المقاومة باقية وفكرة لا تموت”.

وتعرض “أبو رزق” في فجر السبت 31-10-2020 لإطلاق نار من قناص خلال اشكال ترافق مع دخول الأجهزة الأمنية للمخيم مما أدى إلى إصابته إصابه بالغة، حيث نقل إلى مستشفى رفيديا وتوفي بعد أقل من ساعة.

وشيعت الجماهير الفلسطينة في مخيم بلاطة يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الشهيد أبو رزق، بعد أسبوعين من وفاته وسط غضب شعبي ومطالبات بمحاسبة قتلته. وحاتم أبو رزق أسير سابق ومطارد للإحتلال وقائد ميداني في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في مخيمي جنين وبلاطة.

المصدر: مواقع