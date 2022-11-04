خطباء الجمعة دعوا الى ضرورة التفاهم بين الاطراف السياسية للوصول الى رئيس توافقي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 4 2022 - 18:04

خطباء الجمعة دعوا الى ضرورة التفاهم بين الاطراف السياسية للوصول الى رئيس توافقي

منذ 2 ساعة 4 November، 2022
يزبك
لبنان

اكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أنّ لبنان لا يخرجه من الانهيار إلاّ ألامال بالثروة النفطية والغازية المترقبة.
وفي خطبة الجمعة في بعلبك شدد الشيخ يزبك على ان الحاجة والضرورة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالتفاهم والتوافق.
ودعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الاطراف السياسية للاجتهاد من اجل التوافق على رئيس يوحد اللبنانيين، فمنطق التحدي والمواجهة والكيدية لن يوصل إلاّ الى المزيد من التعقيد والتعطيل وضياع الفرص.
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، شدد في خطبة الجمعة على ان منطق المقاومة وانتصارتها ادى الى تبدلات هائلة في موازين القوى في المنطقة وأعاد للقضية الفلسطينية وهجها.
وحذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبة الجمعة الاحزاب الكبيرة في لبنان من ان القطيعة تزيد من هدم هيكل البلد.
وفي خطبة الجمعة في حارة حريك دعا السيد علي فضل الله كل القوى السياسية الى الاستجابة للدعوة الى حوار جدي وعدم تضييع هذه الفرصة لكونها الباب الذي يسهل الوصول الى التوافق المنشود حول رئيس للجمهورية.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة