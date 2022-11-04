مع الحدث | إيران مستقرة.. و”إسرائيل” عاجزة عن حماية نفسها

استضاف برنامج مع الحدث على قناة المنار، اليوم الجمعة، منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي، ورئيس المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية محمد المصري، كانت لهم مواقف حول ايران وفلسطين..

تحولت مسيرات الاربعين في العراق في أحد عناوينها إلى نصرة فلسطين والشعب الفلسطيني، ومسيرات مقارعة الاستكبار تصب في هذا السياق، لقد كان ثمة إدراك عميق للإمام الخميني رحمه الله بأن فلسطين هي عنوان نهضة الامة، وأن الأمة لن تستعيد كرامتها الا باستعادة فلسطين.

منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي..



الجمهورية الاسلامية مستقرة لدرجة انها فوق محاولات استهداف استقرارها، وهي مستهدفة لعدة اسباب اهمها انها تسعى في سبيل سيادتها الكاملة في منطقة يمنع على دولها استعادة سيادتها الكاملة، وفي هذا السباق كان الإمام الخميني (قده) يرى ترابط قضايا الأمة وان الأمة لا تستقر الا بزوال هذه الغدة السرطانية المسماة اسرائيل.

منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي..



نحن لم نفقد الإمام الخميني رحمة الله عليه برحيله، فهو حاضر في نفوسنا، ونهجه مستمر وحاضر وموجود بوجود سماحة الامام الخامنئي.

منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي..



نحن عندما نشتبك مع الاحتلال نتوحد في الميدان ويتوحد شبابنا بعيدا عن انتماءاته السياسية.

هناك بيئة حاضنة للعمل المقاوم وهذا العمل محتضن من الجميع فصائل فلسطينية وعلى مستوى الجهات الرسمية الفلسطينية.

رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية محمد المصري..



الشباب الفلسطيني والشهداء ووصاياهم.

رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية محمد المصري..



العرب الذين يهرولون إلى إسرائيل طلبا للحماية عليهم أن يعلموا أن إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها.

رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية محمد المصري..



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المصدر: موقع المنار