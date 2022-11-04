كتائب القسام تعلن أن مضاداتها الارضية تصدت للطيران الصهيوني المعادي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 10:42

كتائب القسام تعلن أن مضاداتها الارضية تصدت للطيران الصهيوني المعادي

منذ 2 ساعة 4 November، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” أن مضاداتها الأرضية تصدت للطيران الصهيوني المعادي، الذي أقدم فجر الجمعة، على استهداف موقع “الكتيبة 13” التابع للكتائب على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل.

وأكدت كتائب القسام في تصريح صحفي على موقعها الالكتروني، أنها “ستبقى رأس الحربة؛ تدافع عن شعبها وأرضها، وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، (وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون)”.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات على موقع للمقاومة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار بعدة منازل بالمنطقة.

المصدر: كتائب القسام

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