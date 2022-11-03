القهوة ضارة في هذا التوقيت…احذرها

أعلنت خبيرة تغذية أميركية، أن شرب القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم.

ووفقاً للدكتورة روكسانا باكير، تظهر أعراض نقص الحديد على شكلٍ شحوب الجلد والضعف وضيق التنفس والدوخة، وسبب ظهور هذه الأعراض هو قلة إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمر، يمكن أن تسبب القهوة تفاقماً في نقص الحديد في الدم عند شربها مع وجبة الفطور في الصباح أو الغداء.

وتقول: “تحتوي القهوة على مادة البوليفينول (حمض الكلوروجينيك) التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم، هذا ما أكدته الدراسات، حيث اتضح للباحثين أن امتصاص الحديد ينخفض من 90 إلى 40 % عند الذين يشربون القهوة مع وجبة الطعام.

وتنصح الخبيرة، بشرب القهوة بعد مضي 30 دقيقة على تناول وجبة الطعام. لمنع حصول نقص في الحديد بالجسم، ولا يُحبّذ شرب القهوة على معدة فارغة. كما أن شرب القهوة قبل ساعة من تناول الطعام يسبب سوء امتصاص للحديد أيضاً.

المصدر: مواقع