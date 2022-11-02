مراسل المنار في الجنوب : الإحتلال الصهيوني في مستعمرة “المطلة” يثبت كشاف ضوئي بإتجاه منطقة “الحمامص المؤدية إلى الوزاني عبر سهل الخيام ، بعد استمرار تسليط” الليزر” بإتجاه المستعمرة حسب زعمه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 23:48

مراسل المنار في الجنوب : الإحتلال الصهيوني في مستعمرة “المطلة” يثبت كشاف ضوئي بإتجاه منطقة “الحمامص المؤدية إلى الوزاني عبر سهل الخيام ، بعد استمرار تسليط” الليزر” بإتجاه المستعمرة حسب زعمه

منذ 2 ساعة 2 November، 2022
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