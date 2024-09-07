مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يستهدف يغير بثلاثة صواريخ على احد بساتين الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2024 - 15:56

مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يستهدف يغير بثلاثة صواريخ على احد بساتين الوزاني

منذ 1 ساعة 7 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة