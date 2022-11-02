بظل تغير الطقس.. نصائح لتفادي الأمراض في هذه الفترة

أصبح الطقس أقل شدّة لدى مقارنته بأيام الصيف الحارة خلال الأشهر الماضية. ورغم أن الأجواء لا تزال مشمسة، إلا أن الخروج من المنزل أصبح مقبولاً بشكلٍ أكبر.

ويعني تقلّب الأجواء خلال هذه الفترة، أن العدوى تزداد.

إليك 4 نصائح لتجنب الأمراض في هذه الفترة:

-شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وغسل اليدين

-ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية الجهاز المناعي

-تناول غذاء صحي غني بالألياف والبروتينات مثل الخضار، والفاكهة، والشوفان، واللحوم، والبقوليات

-التزام مرضى الربو بالعلاجات والبخاخات الوقائية

ويُذكر أن الشعور بالبرد ليس سبب إصابة الأشخاص بنزلة برد، بل يُسهّل الطقس البارد من الإصابة بالزكام، أو الإنفلونزا.

وتبقى العديد من الفيروسات، بما في ذلك فيروسات الأنف معدية لفترةٍ أطول، وتتضاعف بشكلٍ أسرع في درجات الحرارة الباردة.

وتُعد طريقة استجابة جهازك المناعي أثناء الطقس البارد أمرًا مهمًا أيضًا، إذ قد يؤثر استنشاق الهواء البارد سلبًا على الاستجابة المناعية في الجهاز التنفسي، ما يُسهّل على الفيروسات فرض سيطرتها.

المصدر: سي ان ان