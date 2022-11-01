عبد اللهيان: الأعداء حاولوا خلق حالة من عدم الاستقرار لتوفير الأرضية لهجوم “داعش” الارهابي

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الاتصال الذي جرى مساء الاثنين، هنأ وزير الخارجية الايراني نظيره التركي بالعيد الوطني لبلاده.

وفي إشارة إلى الحادث الذي وقع في أحد مناجم تركيا ، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد ، أعرب امير عبداللهيان عن تعازيه لحكومة وشعب تركيا ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وشكر وزير الخارجية الايراني نظيره التركي على مواساته لايران جراء الهجوم الإرهابي في شيراز، قائلاً “في الأسابيع الأخيرة، حاول بعض أعدائنا خلق حالة من زعزعة الأمن وعدم الاستقرار في إيران من خلال استغلال الأحداث الأخيرة، لتوفير الارضية لهجوم “داعش” الإرهابي”.

وقال “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهدت مثل هذه المؤامرات مرات عديدة وتغلبت عليها دوما”.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية تركيا ليستا دولتين متجاورتين فقط ، بل هما دولتان شقيقتان وقفتا الى جانب بعضهما البعض في السراء والضراء”.

وأعرب وزير خارجية تركيا عن إدانته الحادث الإرهابي في شيراز، معزياً حكومة وشعب تركيا في هذا الصدد، قائلاً “لقد كنا دائمًا وسنكون مع إيران في محاربة الإرهاب”.

كما رحب مولود جاويش أوغلو مرة أخرى بالمحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان، موضحاً أن “كلا البلدين صديقان لتركيا والصداقة بينهما تجعلنا سعداء”.

المصدر: فارس