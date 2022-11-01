الدفاع الروسية: إحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية نحو300 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية اوكرانية باتجاه كوبيانسك، وكراسني ليمان ونيكولايف-كريفوي روغ، وتمت تصفية نحو 300 عسكري أوكراني.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

استهدفت قواتنا بضربات قوية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى أنظمة التحكم والاتصالات والطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى عرقلة تقدم القوات الأوكرانية وشل دعمها اللوجستي بشكل كبير. وأدت ضرباتنا إلى عرقلة نقل عتادهم إلى مناطق القتال بالسكك الحديدية. فضلا عن استهداف وتعطيل الإنتاج في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

في اتجاه كوبيانسك أحبطت قواتنا محاولات هجومية بكتيبة مجموعة تكتيكية معززة بمرتزقة أجانب في اتجاه نيكولايفكا وكوزيموفكا في لوغانسك، وأورليانكا في منطقة خاركوف، وتمت تصفية 150 مسلح.

في اتجاه كراسني ليمان، أحبطنا تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه شيرفو ونوبوفكا وماكيلفيكا في لوغانسك، وتمت تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا.

في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ أحبطت قواتنا محاولات هجومية في اتجاهات ميلوفو وسوخانوفو وبروسكينسكو وكوسترومكا وزيليني غاي في منطقة خيرسون. وتمت تصفية أكثر من 110 عسكريين وتدمير عتادهم العسكري بالكامل.

دمرت قواتنا ثمانية مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولايف، وفي أندريفكا في منطقة خيرسون، وفوديان في دونيتسك، وستيبوفايا وإيفانوفكا وغولوبوفكا وغيرها في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير 63 وحدة مدفعية.

تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق كولوديزي ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كامينكا بمنطقة خيرسون.

وفي منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم تدمير رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكية الصنع.

وفي منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم تدمير رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكية الصنع. أسقطت قواتنا مقاتلة أوكرانية من طراز Su-24 في منطقة أبوستولوفو في دنيبروبتروفسك.

تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار في مناطق يفجينوفكا ، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفويفودوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإنيرغودار في منطقة زابوروجيه، وفاسيليفكا، وكالينينسكايا، ودوسليدنوي، وشيرفونوي بودوليا في خيرسون.

تم اعتراض وإسقاط صاروخ باليستي من طراز Tochka-U في الجو بالقرب من قرية أنتونوفكا بمنطقة خيرسون ، بالإضافة إلى ست قذائف من نظام إطلاق صواريخ ألدر المتعددة بالقرب من مدينة دونيتسك.

اطلقت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من عشرين قذيفة على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية هناك.

المصدر: روسيا اليوم