متابعة| تطورات ملف الكهرباء

نقل السفير الروسي في لبنان الى وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية قرارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطاء توجيهاته لتزويد لبنان بهبة قمح تصل الى ٢٥ ألف طن و١٠ آلاف طن من الفيول.

الى ذلك علمت المنار انَ وزيرَ الطاقةِ والمياه وليد فياض طلبَ من مؤسسةِ كهرباءِ لبنان اعتمادَ التعرفةِ الجديدة ابتداءً من يومِ الغد.

وقد اشارت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان ان استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان لن يحصل قبل شهر كانون الثاني المقبل.

الى ذلك “غادر وزير الطاقة وليد فياض الى الجزائر مع الوفد الحكومي الرسمي المشارك في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في الجزائر، حيث سيعقد فياض اجتماعات تتعلق بتأمين الفيول والنفط لمؤسسة كهرباء لبنان.

والتقى فياض فور وصوله إلى الجزائر، برئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن الذي كان في استقبال الوفد اللبناني في مطار هواري بومدين”.

ويلتقي فياض في هذه الزيارة كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين في قطاعات النفط والطاقة.

النائب د. حسين الحاج حسن عضو لجنة الطاقة النيابية اشار ان قرار رفع التعرفة حاليا هو مخالف للقانون لانه يجب ان تجتمع الحكومة مجتمعة للبت فيه وينبغي لمجلس الوزراء ان يتخذ القرار النهائي بعد متابعة الملف بتفاصيله. واكد النائب الحاج حسن للمنار ان قرار رفع التعرفة يجب ان يحصل ضمن اطار متدرج وفي ظل طاقة مستدامة وتغذية افضل وبإجماع حكومي وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وتزامنَ دخول تطبيق التعرفة الجديدة معَ اعادةِ تشغيلِ معملي الزهراني ودير عمار بعدَ وصولِ حمولةٍ جديدةٍ من الفيول العراقي لتغذيةِ الشبكةِ بثلاثِ ساعاتٍ يومياً فقط ولثلاثةِ اسابيعَ تقريبا، بعد ان كانت الكهرباء شبه غائبة لحوالي 3 اشهر عن المناطق.