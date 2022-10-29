سماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 22:16

سماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد (روسيا اليوم)

منذ 17 mins 29 October، 2022
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