سماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 22:16
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وزير الدفاع اليمني: استمرار دول العدوان في حربها العبثية على اليمن سيعود بالدمار عليها وعلى المنطقة
قائد المنطقة العسكرية المركزية في اليمن: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثروات اليمن ومقدراته الاقتصادية
الدفاع الروسية: موسكو تعلّق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد استهداف سيفاستوبول بالمسيّرات
المتحدث باسم الأمم المتحدة: من الضروري أن يمتنع الجميع عن أي إجراءات قد تهدد اتفاق الحبوب
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: عملية تبادل للأسرى مع الجانب الروسي تم بموجبها تحرير 52 أوكرانيا بينهم ضباط ومسعفون
الدفاع الروسية: نتيجة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني تمت إعادة 50 جنديا روسيا من أراض يسيطر عليها نظام كييف
الخارجية الروسية: موسكو ستحيل تورط بريطانيا في الهجمات الإرهابية ببحر البلطيق والبحر الأسود على مجلس الأمن الدولي
سماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد (روسيا اليوم)
منذ 17 mins
29 October، 2022
العراق
بغداد
دوي انفجار
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