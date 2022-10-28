لقاء خاص للمنار مع الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2022 - 20:58

لقاء خاص للمنار مع الرئيس عون

منذ 6 mins 28 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تعرض قناة المنار لقاء خاصا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة