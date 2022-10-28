بالصور | مسيرات مليونية في أكثر من الف مدينة تنديدا بالعملية الارهابية في شيراز

خرج ملايين الايرانيين في أكثر من الف مدينة من كافة أنحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، بتظاهرات حاشدة، تنديدا بالعملية الارهابية التي استهدفت حرم السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (ع) المعروف بـ”شاه تشراغ” في مدينة شيراز.

وعقب صلاة الجمعة، رفع المشاركون العلم الايراني وصور قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي والشهيد قاسم سليماني، مرددين شعارات “الموت لامريكا ولاسرائيل والمنافقين”، وطالبوا بالقصاص من منفذي العملية الإرهابية.

وقال أحد المتظاهرين “لقد تعرضنا للاذى بشكل كبير من قبل الدول التي لا تريد الخير ابدا لنا”، مضيفًا “نحن نقول لهم اننا لن نترك الساحات، حتى لو اريقت دماؤنا، وان العمل الارهابي في شيراز، آلم قلوبنا ولم يرعبنا ذرة. وعلى من خرج للتظاهر ان يعرف الحقائق، والمخربين سينالون جزائهم”.

وأكّد المشاركون في التظاهرة أنّ إيران لم تقع في المخاطر، والمسيرات التي خرجت اليوم وجهت ضربة قوية للأعداء، وأضاف المشاركون “متفائلون بالثورة وسنوصل الراية الى صاحب العصر والزمان”.

وأشار المتظاهرون إلى أنّ هذه المسيرات هي مثال للوحدة بين الشعب الايراني، وأن ايران اليوم قوة اقليمية لا يمكن اتخاذ قرار في المنطقة من دونها، وأنّ العدو يسعى سعيه لايجاد الفتنة لمواجهتها وتدميرها. وشدد المشاركون في التظاهرة على أنّ “إيران تنتج الامن ليس لنفسها فحسب بل للمنطقة باسرها”.

يذكر أنّ مدينة شيراز جنوب البلاد، تعرضت لهجوم ارهابي يوم الاربعاء، استهدف زوار مرقد “شاه جراغ”، وقد تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: يونيوز